Cel-eis voor vrouwenmishandeling in Maarheeze

DEN BOSCH - Een vrouw uit Maarheeze zegt dat ze bijna is gewurgd door haar ex. Die noemt het allemaal onzin. Het OM gelooft de vrouw en eist zes maanden cel en een langdurig contactverbod.

De vrouw belde op een novemberavond vorig jaar haar ouders en vroeg of die snel wilden komen want ‘er was iets’. Daar aangekomen zagen deze nog net hoe hun dochter bij haar ex in de auto stapte en deze wegreed. Zij zegt dat ze bang was. Ze wilde daarom vanuit de auto verder teksten met haar ouders. Hij vond dat niet goed. Hij sloeg haar, reed de bossen in, en eiste haar telefoon met de code. Ze weigerde waarop hij aan haar haren trok en bijna wurgde. Ze gaf haar telefoon met code en stapte snel uit.

Even later ging ze toch weer met hem mee. Hij zette haar vlakbij huis in Maarheeze af, waar ze flink gewond de politie belde. Die liet een dokter later gezichtswonden noteren en wurgsporen.

Allemaal klets, zei de verdachte (46) in de Bossche rechtbank. Ze vertelde wel vaker onzin, over bedreigingen enzo. Waarom wist hij niet. Die avond stapte ze volgens hem vrijwillig in en begon weer op haar telefoon. Hij wilde dat wel eens zien en vroeg het toestel. Dat was ‘zonder geweld’, al duwde hij haar wel tegen het portier. ‘Verbaal’ overtuigde hij haar de telefoon te geven. Toen hij haar berichten las, was ze uitgestapt, ‘omdat ze wel wist welke onzin ik zou lezen’. Even later wilde ze dat hij haar thuisbracht en dat heeft hij gedaan. Hij zette haar ongeschonden af, al was dat zo’n vijf minuten lopen nog naar huis. ‘Wat kan er dan in die paar minuten zijn gebeurd dat ze er zo uitzag’, vroeg de rechter. Maar dat wist hij niet.

Stoeptegel