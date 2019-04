Centrum Heeze ook in toekomst auto-vriendelijk

HEEZE - Minstens 30 procent minder autoverkeer. Maar dan wel vooral minder vrachtwagens. Klanten van de winkels in het centrum van Heeze moeten ook in de toekomst met de auto kunnen komen.

Het was net een brug te ver voor PvdA-wethouder Toon Bosmans van ruimtelijke ordening: een dorpscentrum in Heeze met een hoofdstraat waarin het autoverkeer slechts ‘te gast’ is. En dus nam hij een voorstel daarover van de Partij voor Oud en Jong/GroenLinks niet over.

Omdat alleen D66 en 2 van de 4 fractieleden van Lokaal Heeze-Leende het wel een goed voorstel vonden, kwam het er niet door in de raadsvergadering van maandag. ,,We willen een centrum waarin voetgangers en fietsers zich veilig voelen", zei wethouder Bosmans, ,,maar klanten moeten nog wel met de auto bij de winkels kunnen komen". Een straat waarin autoverkeer slechts ‘te gast’ is, vond hij te auto-onvriendelijk.

Horecaplein

De gemeenteraad van Heeze-Leende stemde maandag in met een 10 punten-plan voor het centrum van Heeze. Daarin staat onder meer dat de gemeente er naartoe gaat werken dat winkels zich meer in het centrum concentreren en horeca vooral rond het plein voor het gemeentehuis (horecaplein).

Draagvlak

De gemeente wil de komende tijd een reeks gesprekken voeren met allerlei betrokkenen (bewoners, winkeliers, verenigingen, bezoekers) over de toekomst van het centrum. Om ze te laten meedenken en om draagvlak voor de plannen te krijgen. B en W stelde de gemeenteraad voor om daar iemand voor in te huren en om daar 10.000 euro voor uit te trekken. Dat er nu werk gemaakt wordt van een centrumvisie heeft alles te maken met de realisering het komende jaar van de randweg rond Heeze. (Vracht)Autoverkeer dat niet in Heeze zelf moet zijn, heeft dan een alternatief. En dat geeft ruimte voor ontwikkelingsplannen in het centrumgebied.

Losse flodders

De toevoeging aan het 10 punten-plan van PvOJ-GroenLinks haalde het niet omdat te veel partijen er tegen waren. Maar voor het 10 puntenplan zelf gingen de handen bij bijna alle partijen wel op elkaar. Alleen de VVD stemde tegen. Die (oppositie)partij had het over een plan met 10 losse flodders. VVD-raadslid Miranda ten Hout vond dat het college nu eerst zelf maar eens met bij het centrumgebied betrokkenen in gesprek moet gaan. ,,En kom dan daarna maar terug bij ons met een stuk dat echt van visie getuigt", zei ze.