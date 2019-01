Centrumplan Leende gaat waarschijnlijk meer kosten

In de gemeentelijke nieuwsbrief over de voortgang van het project staat dat de termijn waarbinnen aannemers een offerte kunnen doen voor de bouw met 14 dagen is verlengd. Veel aannemers die geïnteresseerd zijn in de klus hebben laten weten dat ze dit niet kunnen binnen het gemeentelijk budget van 11,6 miljoen euro. Dat komt doordat er momenteel zoveel vraag is naar bouwvakkers en bouwmaterialen dat de prijzen blijven stijgen. Daarom heeft de gemeente besloten het budgetplafond wel te handhaven, maar niet meer keihard te hanteren. Ook aannemers met een hogere offerte mogen meedoen in de aanbestedingsprocedure. Omdat hiermee de regels veranderd zijn, is de gemeente verplicht de inschrijftermijn te verlengen.