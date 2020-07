Cerescon in Heeze stopt niet bij aspergerobot; interesse bij 400 telers

Het aspergeseizoen is afgelopen en dus hebben aspergetelers tijd om zich te oriënteren. Dat heeft Thérèse van Vinken van Cerescon in Heeze geweten want voor de dagelijkse demonstraties die het bedrijf de komende drie weken in Meijel geeft hebben zich 400 telers gemeld. „In Italië en Frankrijk gingen ze door het coronavirus niet door. In Duitsland hebben we wel succesvol gedemonstreerd en daar leveren we binnenkort de eerste drie machines. Hier hopen we zeven bestellingen binnen te krijgen, zodat we het volgende aspergeseizoen ingaan met tien machines.”