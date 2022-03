Chalet in bossen van Heeze brandt af, zorgen om kennel met dertig honden en droge natuur

Laatste maand minder overlast in azc Budel; extra maatrege­len lijken te werken

BUDEL - Het aantal ernstige incidenten in het asielzoekerscentrum in Budel is sinds vorige maand afgenomen. Het pakket aan extra maatregelen om de veiligheidssituatie te verbeteren, lijkt vruchten af te werpen.

