Chalet midden in het bos in Heeze in brand, bewoner naar het ziekenhuis na inademen rook

De brand ontstond rond 14.50 uur aan de Heezerenbosch in Heeze en rond 16.00 uur was deze onder controle. De bewoner zou meerdere keren terug de woning in zijn gegaan om te zoeken naar zijn hond. Die heeft hij zover bekend niet kunnen vinden. De dierenambulance is opgeroepen om eventueel hulp te verlenen als de hond wordt gevonden.