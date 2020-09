Chef-kok uit Leende schreef mee aan voedingsboek: Een powerpizza of bietenbrownie als 'brain food’

Om het journaille een voorproefje te geven van de recepten in het boek dat deze week gepresenteerd werd, was chef-kok Michels woensdag al druk in de weer in zijn enorme keuken in Waalre. Met zijn bedrijf Kris Studio Culinair is de Leendenaar vooral werkzaam in de cateringbranche. Daarvoor kookte hij jarenlang bij bekende restaurants in binnen- en buitenland. In 1997 opende Michels in Leende zijn restaurant In den Muzerick. Met zijn huidige bedrijf kookt hij op locatie, onder meer voor groepen particulieren en zakenmensen.

Geen thuisfeestjes met meer dan zes gasten

Maar dat was voordat de coronacrisis losbarstte. Michels: ,,Het begon net weer een beetje aan te trekken, tot vorige maand het dringende advies werd gegeven om te stoppen met het houden van thuisfeesten met meer dan zes personen.” Daardoor konden veel opdrachten de prullenbak in. ,,Ik ben blij dat ik me met dit boek heb kunnen bezighouden.”

Michels werd hiervoor benaderd door Brain Balance-expert en voormalig Miss Nederland Charlotte Labee. Zij volgde een orthomoleculaire opleiding en is er van overtuigd dat bepaalde voedingsmiddelen helpen het brein beter te laten functioneren. Het merendeel van de recepten in het voedingsboek, waarbij de nadruk ligt op het eten van groenten en fruit, is bedacht door Michels. Dit met de door Labee aangedragen producten als basis.

Michels: ,,Ik ben goed op de hoogte van de vegetarische keuken, daarnaast werk ik graag met duurzame en pure ingrediënten. Verder vind ik het leuk om te laten zien dat gezond eten heel lekker kan zijn.”

Werking op het lichaam

Uit zijn culinaire brein rolden tientallen gerechten, waaronder een plantaardige powerpizza, ­bietenbrownie, sinaasappelcar­paccio, en bouillabaisse op basis van zeewier. ,,Wij zijn natuurlijk niet de eerste ambassadeurs op het gebied van gezonde voeding. Wel bijzonder is dat aan het boek een soort database is toegevoegd. Bij ieder ingrediënt wordt omschreven wat de werking op het lichaam is. ,,Het ontbreekt soms aan de waardering voor groenten. Ik verbaas me nog altijd over mensen die in een restaurant eten vaak de groenten op hun bord laten liggen.”

Gepofte groenten

Koken met groenten is juist een feestje, vindt Michels. ,,Ze zijn enorm kleurrijk en smaakvol. Bovendien kun je de structuur compleet veranderen. Ook kunnen er verschillende bereidingstechnieken worden toegepast. Een persoonlijke voorkeur van mij is het poffen van groenten, daardoor blijft er veel smaak behouden.” Een eigen kookboek is er nog niet. ,,Maar dat wil ik in de toekomst graag nog een keer maken”, vertelt Michels, die dit najaar start met workshops over het bereiden van ‘Brain Food’.

