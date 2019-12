Christmas Party Sing Along in Maarheeze: ,,Het nachtmispubliek van vroeger staat nu hier”

Zowel de organisatie als de bezoekers van de 'Christmas Party Sing-along' hadden hun best gedaan om een echte kerstsfeer te creëren: glaasje glühwein bij binnenkomst, kerstkroontje of kerstmuts op het hoofd en vooral veel 'foute' kersttruien en nog 'foutere' kerstpakken.

Samenzang

,,Het is de derde keer dat we dit hier organiseren", zegt Stefan den Ouden van het Muziekhuis. ,,We spelen een aantal klassieke kerstliedjes, maar wel met een leuke switch. We hebben liedjes in de country-, reggae- of hiphopstijl omgezet. Zo spelen we het liedje ‘Kling, klokje, klingelingeling' op de melodie van ‘Nederwiet' van Doe Maar. We willen blijven verrassen", zegt Den Ouden. ,,Kerstmis is toch een feest van samenzijn en van samenzang. Vroeger ging een groot deel van het publiek naar de nachtmis. Nou komen die mensen hier voor de samenzang", lacht de organisator.

Metalband

Bij Ruben Heijnsbroek, bassist van de huisband, staat de Christmas Party al lang van tevoren in zijn agenda. Hij speelt in verschillende bands. Met de band Lesoir is hij al een paar keer op tournee door Europa geweest. Zo speelde hij in het voorprogramma van de Oost-Europa populaire metalband Riverside. ,,Dan speel je echt voor een groot publiek. In mei gaan we weer op tournee in Engeland, Noorwegen en Zweden en dan spelen we voor zalen met pakweg duizend man", zegt Heijnsbroek.

Dit feestje met wil hij echter niet missen. ,,Dit is hartstikke leuk, samen met het 'eigen' publiek een mooi feestje maken." En blijkens de reacties lukt dat prima. Vooral bij de rockversie van 'Wij komen tezamen', 'Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren' van Hazes en een Heideroosjesversie van ‘De herdertjes' krijgen luidkeels bijval van het publiek.