Classic Rally Heeze begon niet voor iedereen vlekkeloos: ‘Gelukkig liep de auto onderweg als een zonnetje’

De veelal antieke bolides stonden zondag al vroeg in de ochtend in het zonnetje te blinken bij dorpshuis ’t Perron in Heeze, dat opnieuw de startlocatie van Classic Rally Heeze.

De meeste auto’s die aan de start verschenen van de klasse sport, tour en élégance waren 25 jaar of ouder. Ook ‘jeugdigere’ voertuigen mochten meerijden, maar dat was alleen weggelegd voor bijzondere en exclusieve exemplaren. De startrij werd daardoor niet alleen gevormd door Porsches, Jaguars en Austin Healeys, maar onder meer ook door ‘lelijke eendjes’ (Citroën 2CV’s), een oude brandweerwagen en een T-Ford uit 1925. Na een route door de Kempen, inclusief een lunchstop in Lage Mierde, arriveerden de eerste equipes rond 16.00 uur bij eindpunt Kasteel Heeze.

Horten en stoten

Met wat horten en stoten lukte het ook de Heezenaren Maarten Werrelmann en Hans Heijmans om hun uit 1964 daterende Volvo P1800 in de berm van de kasteellaan te parkeren. De start was allerminst vlekkeloos verlopen voor het tweetal. En ook na het passeren van de finishlijn haperde de motor eventjes. Navigator Werrelmann: ,,We zijn daardoor met enige vertraging vertrokken. Gelukkig liep de auto onderweg als een zonnetje. Wel hebben we nog wat oponthoud gehad door een groep oldtimer tractors en een festival bij het E3-strand.”

Quote We doen voor de vijfde keer mee, maar wij komen nog steeds op plaatsen waarvan we het bestaan niet wisten Maarten Werrelmann, navigator in Volvo P1800

,,Daardoor werd het allemaal een stuk spannender”, zegt chauffeur Heijmans. ,,Daar komt bij dat het navigeren soms echt puzzelen is. En als tweevoudig winnaar van de tourklasse hebben we onze eer hoog te houden.” Toch viel er onderweg nog heel wat te genieten. Werrelmann: ,,We doen voor de vijfde keer mee, maar wij komen nog steeds op plaatsen waarvan we het bestaan niet wisten.”

Equipes weer op weg helpen

Voor de technische dienst van de rally was het een rustige editie. ,,Natuurlijk is het voor ons leuk als wij in actie kunnen komen, maar dan wel als we de equipes vervolgens weer op weg kunnen helpen”, vertelt Bas Donker. Dat lukte Donker en zijn collega Gerard Bogers onder meer bij het P1800-duo.

Ook Monique Hendriks en Richard Holleman, de trotse eigenaren van een Ford Escort uit 1971, werd door het duo uit de brand geholpen. Het stel maakte zich vanwege een haperende verdeeldoos behoorlijk zorgen over de lange terugreis naar Arnhem.

Meer reuring in Heeze

In totaal verschenen er zeventig voertuigen van de meest uiteenlopende merken aan de start van de rally. ,,Dat is ook de kracht van het evenement”, vertelt Tom Odijk, voorzitter van de Stichting Classic Rally Heeze. ,,Door onder meer samen te werken met De Gangmakers, die bij de finishlocatie een kofferbakverkoop hield, willen we zorgen voor meer reuring. Daarbij richten we ons ook op de inwoners van Heeze. De rally moet voor nog meer mensen een activiteit op de kalender worden om naar uit te kijken”, aldus Odijk.

Volledig scherm Ook deze oldtimer had een beetje hulp nodig om weg te komen. © René Manders/DCI Media