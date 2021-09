Co van Laarhoven neemt voorzittershamer KBO Heeze over van Roos Daemen

Alles telt, want tafelvoet­bal in Heeze mag (nog) niet te moeilijk zijn

6 september HEEZE - Het is niet gemakkelijk nieuwe tradities te beginnen. Maar ze moeten ergens starten. In Heeze vond in sportcafé 't Pumpke de eerste editie van een jaarlijks terugkerend tafelvoetbaltoernooi plaats. Arnando Spierings, organisator: ,,Het is helaas minder druk dan verwacht, we hebben veel afmelders. Maar het is écht heel gezellig, en daar draait het om.’’