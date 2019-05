Collectie Chris Derksen nog éénmaal te zien in Heeze

‘Het is goed zo”, zeggen zoons Theo en Mark Derksen, die een selectie hebben gemaakt uit de creatieve nalatenschap van hun vader. In de centrale hal van het gemeentehuis is een aantal schilderijen en houtsneden te zien, vrouwelijke naakten, landschappen en bloemstillevens. In de tuin van het gemeentehuis staan de grotere objecten, zoals beelden en sculpturen. Als de tentoonstelling erop zit, vinden de kunstwerken hun weg naar particulieren en verzamelaars. De verkoopopbrengst gaat naar het Wilhelmina Kankerfonds en de Alzheimerstichting, en naar Kunstkring Eymerick, waarvan Chris Derksen een van de oprichters was. ,,Triest als alles zou verdwijnen in het niets, die vergankelijkheid wilden we voorkomen”, verklaart Theo Derksen de verkoop van de kunstcollectie.