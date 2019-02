College Heeze-Leende wil nieuw onderzoek naar station Heeze

Gevarieer­de Heezer Artiesten­avon­den met te lange pauze

18 februari HEEZE - De Heezer Artiestenavonden in de gemeentehuistuin in Heeze stonden opnieuw garant voor een vol en gevarieerd programma. Met de amusementswaarde was niets mis, maar een bijna vijf uur durende zitting is lang en een pauze van haast drie kwartier te lang. Het haalde de vaart uit de avond.