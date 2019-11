Commissaris van de Koning over asielzoekerscentra: ‘Eerst oplossing overlast, dan pas extra opvang asielzoekers’

150 stapelbed­den in sporthal van azc Budel voor noodopvang asielzoe­kers

14 november BUDEL - In het asielzoekerscentrum in Budel worden 150 bedden in de sporthal gezet voor noodopvang van asielzoekers. Omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zit moeten nieuwe vluchtelingen noodgedwongen in de sporthal van de voormalige legerbasis verblijven.