Corona achter de schermen: ‘Vlammen als het weer kan’

Onlangs moest Quintijn Lohman Club Salvador afzeggen. Het zou een revue in het Parktheater in Eindhoven worden met uiterst gevarieerde acts, waaronder een burleske striptease en een fenomenale Italiaanse concertpianist: Professor Bones, gestoken in een skeletpak. ,,Een revueshow als een draaimolen van de nacht”, aldus Lohman.

Hoe is je gemoedstoestand?

„Wisselend. Aan het begin van corona was ik helemaal op. Het is een tijd van rust geworden, ook door mijn verhuizing hierheen vanuit Eindhoven. Ik wandel veel in de omgeving. Ik heb ook tijd besteed aan het maken van nieuw materiaal. Met Tigre Blanco heb ik mooie dingen kunnen doen, al zijn het twee magere jaren geweest. Ik ben door een diep dal gegaan na het afgelasten van Club Salvador. Dat deed je vroeger niet: the show must go on. Ik merk dat ik er nu gelatener over ben. Ik hunker wel naar contacten: die zijn mijn werk en mijn leven.”

Hoe houd je de moed erin?

„Ik kan blijven creëren op de plek waar ik woon. En ik ben met andere vrijwilligers hier aan het dromen over de mogelijkheden voor het Cantine Theater. Dat hebben ze in het afgelopen jaar helemaal opgeknapt. Als we weer kunnen programmeren, ga ik daar mijn netwerk voor inzetten. Ik heb in twee jaar corona voldoende materiaal geschreven voor een nieuw album van Tigre Blanco. Dat moet op vinyl uitkomen, als we dat weer kunnen koppelen aan optredens.”

Moet je er ander werk naast doen?

„Ik heb gelukkig een vriendin die het me gunt om even pas op de plaats te maken. Maar de financiën kunnen een probleem worden. Er moet wel iets gebeuren. Ik ben op zoek naar werk waarin ik mijn kwaliteiten als regelneef kan gebruiken. Dat kan ook op een ander gebied zijn dan cultuur. Helaas is er nu weinig ruimte voor freelancers als ik om ingehuurd te worden. Ik ga me niet laten omscholen. Daarvoor heb ik teveel geïnvesteerd in mijn vak.”

Wat zou anders moeten?

„De overheid heeft verzuimd om de event industrie mee te laten werken in het opzetten van teststraten en de massavaccinaties. Daar hadden ze een rol in kunnen spelen met hun knowhow. Anderzijds kunnen we achteraf wel van alles vinden, maar dit is een ongekende tijd.”

Waar kijk je het meest naar uit?

„Vlammen als het weer kan. Mensen weer de emotie kunnen geven van een avondje weg. De mogelijkheid, ook voor mij, om met muziek de drama’s in de wereld voor even te vergeten.”