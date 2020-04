Corona doe-boek moet jeugd helpen de coronacrisis beter te bevatten

,,We wisten meteen na het uitbreken van de coronacrisis dat we iets wilde doen voor een kwetsbare doelgroep", zegt Fleur Versteijnen uit Soerendonk. ,,Voor ouderen waren er al veel initiatieven en dus verschoof onze focus naar het kind dat natuurlijk niet gewend is aan deze situatie. We staken de koppen bij elkaar en het corona doe-boek was geboren.” Inmiddels is er ook een tweede editie van het boek in samenwerking met MonkeyTown. Beide boeken zijn gratis te downloaden.



Fleur Versteijnen en Femke Heijdenrijk kennen elkaar van de studie trendwatching en conceptontwikkeling, waar de eerste ideeën voor het project ‘Lief zijn is cool’ ontstonden. ,,We willen ons in de toekomst meer richten op campagnes met een maatschappelijke betekenis, zoals bijvoorbeeld anti-pest campagnes. Allemaal met als doel om belangrijke thema's op een toegankelijke manier vatbaar en begrijpelijk te maken voor een jonge doelgroep.” De plannenmakerij kwam door het uitbreken van de coronacrisis in een stroomversnelling.