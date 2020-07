Corona-versie Brabantsedag paradijs voor lego-kinderen

HEEZE - 16 tafels vol dozen met in totaal bijna een kwart miljoen legosteentjes. Zie daar de ingrediënten van de corona-versie van de Brabantsedag in Heeze.

De 16 groepen konden woensdagmiddag in dorpshuis 't Perron in Heeze hun bouwmateriaal ophalen. Eind augustus, op de Brabantsedag-zondag, zijn de lego-wagens te zien in de etalages van de Heezer winkels.

Finn Molenaar van 9 had het al lang bedacht voordat de grote mensen met het idee kwamen. Hij bouwde de wagen van de Vriendenkring Snoeijen van 2 jaar geleden na: ‘De moord op Marietje Kessels'. En hij brak hem weer af ook. Want zo gaat dat met lego. En dan maakt een jongen die uit het goede Heezer hout gesneden is bijvoorbeeld dit: ,,Zo'n groot hart in rood, wit en blauw en dan met de H van Heeze in het midden”.

Goed te doen in legoblokjes

Het zijn jongens (en meisjes) als Finn die dit jaar vast een dikke vinger in de pap krijgen als de wagenbouwers aan de slag gaan. Zij zien het met hun kennersoog immers meteen of een wagen goed te doen is in legoblokjes. Dit jaar gooide corona roet in het Brabantsedag-eten. Maar in Heeze gingen ze niet bij de pakken neerzitten. De Vrienden van de Brabantsedag bedachten de lego-versie en vonden sponsors.

Allemaal kleurtjes

En natuurlijk is Finn er dan bij met zijn moeder Ilonka van Loon als de blokjes opgehaald kunnen worden. De opdracht aan de groepen is om een eigen wagen uit het verleden na te bouwen. Welke het wordt, weet Finn nog niet. ,,Dat ligt ook aan de steentjes die we krijgen he? Als die allemaal kleurtjes hebben kunnen we de wagen van de pest al niet doen. Toen was alles zwart".