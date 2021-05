‘Coronamonologen’ uit Cranendonck als podcast te beluisteren

Trauma uit 1987 komt weer boven na gewapende overval Plus in Bu­del-Schoot: ‘Ik heb weer nachtmer­ries’

9 mei BUDEL-SCHOOT - Begin april werd de Plus-supermarkt in Budel-Schoot overvallen door vier gewapende mannen. In 1987 was er een soortgelijke overval in het dorp, toen in de Edah. De impact op de medewerkers - toen tieners nu vijftigers - is immens. ,,In tien minuten verandert je leven.”