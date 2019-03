Cranendonck Actief wil 'D66-profiel’ versterken

Verjonging is een van de veranderingen. Naast dertiger Van Laarhoven wordt op de eerstvolgende ledenvergadering David Morgan (42) aangewezen als nieuwe voorzitter van de lokale partij. Hij neemt het stokje van Wim Smit (82) over. ,,We willen een bestuur dat meer politiek betrokken is. Morgan was in de vorige periode raadslid en blijft politiek betrokken’’, zegt Van Laarhoven.