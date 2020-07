Cranendonck blijft in samenwerking Keyport

Samenwerken met Limburgse gemeenten Weert, Nederweert, Roermond, Maasgouw, Roerdalen en Leudal in Keyport kost jaarlijks 52.000 euro en zou vele voordelen opleveren voor ondernemers, overheid en onderwijs. Maar over die voordelen, daar is niet iedereen het over eens. Bovendien kan de gemeente het geld goed gebruiken voor andere dingen. Om deze redenen besloot de gemeente Cranendonck de samenwerking te heroverwegen. Conclusie: De meerwaarde voor de regio is onvoldoende duidelijk en de gemeente heeft geen prominente rol in het samenwerkingsverband.