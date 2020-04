Cranendonck coronahaard: waarom torent de gemeente zo hoog boven buurgemeenten uit?

Refresco mag voorlopig nog niet meer grondwater winnen in Maarheeze

12:49 MAARHEEZE - Refresco mag voorlopig nog niet beginnen met extra grondwaterwinning in Maarheeze voor de productie van (fris)dranken. In de vergunning die door provincie Noord-Brabant is verleend, is te weinig oog voor het belang van voldoende grondwater, oordeelt de rechtbank.