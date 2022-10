Cranendonck heeft oog voor mensen met financiële problemen; gemeentelijke woonlasten dalen

De tariefverlaging voor ozb kan nu, omdat er vorig jaar meer aan ozb is binnengekomen dan eerder geraamd. Het college vindt het correct om dat geld nu aan de burger terug te geven.

Daarnaast kan het vastrecht voor de afvalstoffenheffing omlaag omdat de gemeente een goed contract heeft kunnen afsluiten met de nieuwe afvalophaler Remondis, laat wethouder Karel Boonen (Financiën) weten.

Extra geld voor hulp aan mensen met schulden

Voor de mensen die het financieel niet of nauwelijks kunnen bolwerken, wil het college extra geld uittrekken. Zo wordt het gemeentelijk budget voor bijzondere bijstand met 38.000 euro verhoogd om mensen met (dreigende) schulden te ondersteunen. Voor volwassenen voor wie het sporten te duur wordt, wil het college 25.000 euro beschikbaar stellen. Voor kinderen is al geld beschikbaar via Stichting Leergeld.

Om de kosten voor ‘hulp bij het huishouden’ in de hand te houden, biedt de gemeente samen met zorgverzekering CZ komend jaar 65-plussers een cursus valpreventie aan. Dit zou het aantal valincidenten met blijvend letsel fors moeten verlagen. De gemeente betaalt hiervoor 18.000 euro, maar hoopt dat daardoor minder mensen na een valincident met blijvende schade zitten en daardoor ook geen beroep hoeven te doen op ‘hulp bij het huishouden’.

Meer ambtenaren nodig voor goede dienstverlening

Het personeelsbudget stijgt komend jaar met 1,7 miljoen euro. Een groot deel, ongeveer zeven ton, vloeit voort uit nieuwe cao-afspraken. Ongeveer een half miljoen wordt besteed aan reorganisatie van het ambtelijk apparaat.

Er wordt ook een half miljoen uitgetrokken voor het uitbreiden van het personeelsbestand. ,,We hebben meer formatie nodig voor een goede dienstverlening. We kunnen nu niet alles doen in het tempo zoals wij dat willen”, zegt Boonen.

De gemeente Cranendonck wil het goede voorbeeld geven waar het gaat om verduurzaming. In 2023 wordt 550.000 euro uitgetrokken om de verlichting in de openbare ruimte van led-armaturen en -verlichting te voorzien.

Geld voor gemeenschapshuizen, school en fietspaden

Er moeten in 2023, samen met de inwoners, ook knopen worden doorgehakt over de gemeenschapshuizen in Budel-Dorplein en Gastel en over de locatie voor een nieuwe school voor Budel-Dorplein en Budel-Schoot. Wethouder Hennie Driessen wil nog bekijken of de budgetten die beschikbaar gesteld zijn, nog voldoende zijn: ,,Eventueel vragen we extra geld aan de raad.”

Verder wordt er een half miljoen euro uitgetrokken voor het opknappen van fietspaden. Er wordt een quickscan gemaakt van de meest urgente knelpunten. Ook de Meemortel in Budel wordt heringericht en opgeknapt.