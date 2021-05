Cranendonck houdt scholen tegen het licht; na zomervakantie meer duidelijkheid voor Dorplein en Schoot

CRANENDONCK - De gemeente Cranendonck werkt aan een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs. Heet hangijzer hierin is een eventueel samengaan van de twee kleine basisscholen in Budel-Schoot en Budel-Dorplein.

In het integraal huisvestingsplan (IHP) leggen de gemeente en scholen hun gezamenlijke visie voor de komende zestien jaar vast en kunnen strategische keuzes worden gemaakt over bijvoorbeeld het renoveren van schoolgebouwen of nieuwbouw. Naar verwachting is de visie in september klaar.

Dan moet er dus ook meer duidelijkheid zijn over het mogelijk samenvoegen van de basisscholen Sint Andreas in Budel-Dorplein en De Wereldwijzer in Budel-Schoot. Vorig jaar werd bekend dat een fusie door beide onderwijsteams, medezeggenschapsraden en schoolbestuur Skozok als een serieuze optie wordt gezien.

Een van de uitgangspunten van het IHP van Cranendonck is om in iedere kern een onderwijsvoorziening te behouden, mits de kwaliteit en de betaalbaarheid zijn gewaarborgd. Nol van Beurden van Skozok gaat naar eigen zeggen met een open vizier de overleggen in.

De scholen in Budel-Dorplein en Budel-Schoot vallen onder zijn bestuur. De vraag wat verstandig is voor die twee scholen ligt met het opstellen van het IHP opnieuw op tafel. Van Beurden: ,,Beide scholen zakken onder de zeventig leerlingen. Er is geen acuut probleem wat betreft de exploitatie, maar je moet je afvragen wat je hiermee wil.”

Het gebouw van De Wereldwijzer is bovendien sterk verouderd. Het schoolgebouw van Sint Andreas is nog niet volledig afgeschreven, maar volgens Van Beurden erg onpraktisch.

,,Beide scholen combineren in een nieuwe eigentijdse accommodatie is voor ons de beste optie. Niet alleen om beter onderwijs te kunnen geven, maar het geeft ons ook meer armslag om passend onderwijs te bieden. Voor kleine scholen is dat vaak lastig”, aldus de schoolbestuurder.

Dorpsplatform Dorplein Uniek hield vorig jaar een mini-enquête met de vraag of er in de toekomst een basisschool in Dorplein moet blijven. Van de 200 deelnemers gaf meer dan 95 procent aan dat de school voor het dorp behouden moet blijven.

Van Beurden snapt dat kleinere kernen graag willen vasthouden aan hun basisschool. ,,Ik begrijp de sentimenten. Skozok heeft relatief veel kleine scholen in kleine kernen. We zoeken altijd naar opties en staan zeker niet dogmatisch in deze discussie.”

Overigens sturen veel ouders in zowel Budel-Schoot als Budel-Dorplein hun kinderen naar scholen in België of naar Budel. Van Beurden: ,,Dat gaat om tientallen kinderen. Sommige ouders hebben meer affiniteit met het Belgische onderwijssysteem. Maar we krijgen ook signalen dat ouders het niet prettig vinden dat hun kind op een erg kleine school zit en dus naar Budel uitwijken.”

De gemeenteraad werd maandag tijdens een online informatiebijeenkomst bijgepraat over de opstartfase van het IHP. De mogelijke fusie tussen de scholen in Budel-Schoot en Budel-Dorplein werd vooraf nadrukkelijk als agenda-onderwerp genoemd.

Maar onderwijswethouder Marcel Lemmen (VVD) gaf voorafgaand aan de bijeenkomst aan dat hij nu nog niet specifiek op dorpskernen wil ingaan: ,,We zijn al wel bezig om ernaar te kijken, maar er is nog geen overleg geweest met het schoolbestuur. We zijn anderhalve maand geleden gestart met het IHP en zitten nog in een voorfase.”

Desondanks ging Jordy Drieman (VVD) toch kort in op het heikele thema en vroeg zich af of de gemeenteraad wel of niet de bevoegdheid heeft om een school voor een kleine kern te behouden: ,,Heeft de gemeenteraad die mogelijkheid of is dat aan het schoolbestuur?”

Volgens Onno Damen van ICS Adviseurs, dat de gemeente Cranendonck begeleidt in het opstellen van het IHP, is het schoolbestuur verantwoordelijk voor het onderwijskundige deel, maar kan de gemeenteraad wel degelijk iets betekenen in de faciliterende vorm.

,,Je zou het zo kunnen regelen dat de exploitatie voor het schoolbestuur niet lastig wordt. Bijvoorbeeld een school in combinatie met ander maatschappelijk vastgoed”, aldus Damen.

‘Nieuwe locatie centraal tussen Dorplein en Schoot’

Dennis Neijssen, voorzitter van de medezeggenschapsraad van De Wereldwijzer liet tijdens de bijeenkomst nog weten dat er overleg is geweest tussen beide MR’s en dat de kwaliteit van het onderwijs voor hen voorop staat en niet het behoud van een gebouw. Neijssen opteert voor een nieuwe schoollocatie: ,,Ergens centraal. Zodat kinderen niet van Schoot naar Dorplein moeten of omgekeerd.”