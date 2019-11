Cranendonck is wanhoop nabij door overlast van asielzoekers

BUDEL - In Maarheeze is sprake van een zorgwekkende omslag: Waar eerder veel draagvlak was voor opvang, lijkt die nu in rap tempo af te brokkelen. Inwoners hebben hun buik vol van de kleine groep asielzoekers uit veilige landen die diefstallen plegen en intimiderend en irritant gedrag vertonen. Inwoners zijn bang en durven alleen anoniem hun verhaal te doen: Mensen durven niet meer te pinnen, gaan ’s avonds niet meer alleen over straat en mijden het centrum in de middag. Alle maatregelen zoals extra beveiliging, snellere aangiftemogelijkheden en de aanstelling van een ‘ketenmarinier’ lijken onvoldoende te helpen.