‘Cranendonck maakt fout door schrappen zonnepark’; Solarfields doet dringend beroep op gemeenteraad

CRANENDONCK - De gemeenteraad heeft een fout gemaakt door niet in te stemmen met de aanleg van een zonnepark aan de Oranje Nassaulaan in Maarheeze. Hopelijk wil de raad dinsdag het plan nog eens tegen het licht houden en de omissie herstellen.

Dat stellen Jan Stol van het bedrijf Solarfields en Rudy Snel van Coöperatie Cranendonck. Het plan om een zonnepark aan de Oranje Nassaulaan aan te leggen stuitte deze week op weerstand binnen de raad, die uiteindelijk unaniem tegen het plan stemde. De aanleg van het park met zo’n veertienduizend zonnepanelen zou toekomstige ontwikkelingen in de weg kunnen staan, was een van de argumenten.

A2 of Refresco

Genoemd werden een mogelijke verbreding van de A2 en uitbreiding van limonadefabriek Refresco. Ook zou de plek in de toekomst ideaal kunnen zijn voor woningbouw of voor een bedrijventerrein. Het zonnepark zou ook geen fraaie entree van Maarheeze zijn.

,,We hebben met verbazing naar de raadsvergadering gekeken. Het is een oneigenlijk besluit’’, zegt Stol. Volgens Stol en Snel voldoet het plan aan alle eisen die de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld in de zogenoemde Visie Zonneparken. Het terrein staat in die visie nota bene genoemd als een van de mogelijke locaties voor een zonnepark. ,,Bovendien voldoet het plan aan alle eisen die gesteld worden. Zo kunnen burgers in het plan participeren en het zonnepark wordt landschappelijk ingepast”, zegt Snel.

Quote Het park wordt mooi in het landschap ingepast Jan Stol, Solarfields

Bovendien is er met de omgeving uitgebreid overlegd en is het plan daarna nog wat bijgesteld om aan de wensen van Maarheezenaren tegemoet te komen. Zo zou er een verhoogd wandelpad nabij de Driebos worden aangelegd, waardoor wandelaars over het zonnepark heen zouden kunnen kijken. Het argument dat het geen fraaie entree van het dorp zou zijn, klopt ook niet, vindt Stol. ,,Het park wordt mooi in het landschap ingepast’’, zegt hij. De entree van het dorp zou er volgens hem ook niet beter op worden als Refresco daar zou uitbreiden of als de A2 op die plek verbreed wordt.

Verder uitstel is onmogelijk

,,We hebben voor de zekerheid uitgebreid contact gehad met Refresco en met Rijkswaterstaat. Beide geven aan dat ze de grond helemaal niet nodig hebben’’, aldus Stol. Solarfields heeft het college en de gemeenteraad een brandbrief gestuurd met de vraag om het plan nog eens goed te bekijken en om het voor de raadsvergadering van 13 juli nog eens te agenderen. Verder uitstel maakt het plan sowieso onmogelijk. Er moeten nog procedures doorlopen worden en die duren enkele maanden. Uiterlijk begin oktober moet het plan definitief aangemeld worden om voor subsidie in aanmerking te komen. ,,Die is nodig om de businesscase haalbaar te maken’’, stelt Stol.