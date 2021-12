Cranendonck staat open voor grootschalige huisvesting arbeidsmigranten; maximaal 150 per locatie

CRANENDONCK - 150 arbeidsmigranten. Dat is het maximum aantal dat in de gemeente Cranendonck op één locatie mag worden gehuisvest. Een nieuwe gemeentelijk notitie moet meer duidelijkheid geven in welke regels gelden voor het onderbrengen van buitenlandse arbeiders.

Cranendonck worstelt al langer met de huisvesting van naar schatting 675 arbeidsmigranten in haar gemeente. Ondernemers en uitzendorganisaties zetten regelmatig leegstaande gebouwen in om deze mensen - vooral uit Polen en Roemenië - in onder te brengen.

Waar het vroeger met name ging om seizoensarbeiders die in de tuinbouw werkzaam waren, worden nu het hele jaar door arbeiders uit het buitenland naar Cranendonck gehaald. Ze werken via uitzendbureaus behalve in de tuinbouw ook in de slachterijen, in fabrieken en in de bouw.

Geen huisvesting op campings

De gemeente wil met de notitie - die overigens is gecombineerd met regels voor flexwonen - duidelijke kaders stellen voor de huisvesting van deze groep.

Uitgangspunt in het nieuwe beleid is dat arbeidsmigranten op een goede en passende manier gehuisvest moeten worden en ze geen overlast mogen veroorzaken.

Huisvesting op bedrijventerreinen, recreatieparken, campings en in hotels mag niet. En voor iedere arbeidsmigrant moet minimaal twaalf vierkante meter woonruimte beschikbaar zijn.

Maximum aantal

Er geldt een maximum van 150 arbeiders per locatie. Hierop is één uitzondering: De Cantine in Budel-Dorplein. Daar is eerder al een vergunning afgegeven voor 250 bedden.

Politieke partij ELAN en ook CDA-gemeenteraadslid Pierre van Cranenbroek zien liever dat het maximum aantal per locatie naar honderd wordt bijgesteld. Maar het amendement dat ELAN eerder deze week hierover in de gemeenteraadsvergadering indiende, haalde het niet.

Quote Maximaal 100 of 150? Maakt niet uit, als het maar goed geregeld is Marie Beenackers, raadslid Pro6

Pro6 vindt het vooral belangrijk dat de arbeidsmigranten op een veilige en goede manier worden gehuisvest en op de juiste locaties. ,,Of dat het er maximaal 100 zijn of 150, maakt niet uit. Als het maar goed geregeld is”, aldus Marie Beenackers.

Ze hoopt dat met de nieuwe notitie in elk geval voorkomen kan worden dat arbeidsmigranten onderdak krijgen in panden die onder cultureel erfgoed vallen. Beenackers: ,,Zoals nu in Maarheeze gebeurt. Die locatie is daar niet geschikt voor. Dat moeten we niet willen.”

Quote We gaan nu echt niet op elke hoek van de straat huisves­ting met 150 arbeidsmi­gran­ten toestaan Frans Kuppens, wethouder Cranendonck

CDA, Cranendonck Actief en de VVD hopen vooral op maatwerk vanuit de gemeente. Wethouder Frans Kuppens (CDA) kan de fracties geruststellen. Hij vindt de discussie over het maximum aantal van 150 arbeidsmigranten niet zo spannend: ,,We maken bij elke aanvraag een goede afweging of het past in de buurt en hoeveel het er zijn. We gaan nu echt niet op elke hoek van de straat huisvesting met 150 arbeidsmigranten toestaan.”

Op dit moment zijn bij de gemeente drie locaties met grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten (meer dan vijftig) bekend. En er ligt nu nog één aanvraag voor een initiatief voor grootschalige opvang.

