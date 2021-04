Cranendonck stapsgewijs van aardgas af

CRANENDONCK - Delen van Maarheeze en Budel over een kleine tien jaar al van het gas af. Dat zou een van de mogelijkheden kunnen zijn voor Cranendonck om aan de opdracht te voldoen om in 2030 de uitstoot van CO2 met minimaal 20 procent te beperken. De gemeenteraad moet in november de zogenoemde Transitievisie Warmte vaststellen. De raad is door Floris Mokveld van adviesbureau DWTM bijgepraat over de mogelijkheden om tot een goede visie te kunnen komen.

In de visie moet worden vastgelegd hoe de raad denkt te kunnen voldoen aan de CO2-beperking. Die eis vloeit voort uit het Klimaatakkoord van Parijs. In 2050 moet de uitstoot vrijwel nihil zijn. In dat jaar moet Nederland van het aardgas af zijn.

Wijken met niet al te oude woningen

De gemeenteraad kreeg een plaatje voorgeschoteld met wijken die al in 2030 van het aardgas af kunnen. Delen van Maarheeze en Budel komen daarvoor wellicht in aanmerking. Bij beide kernen is het mogelijk om via ondiepe geothermie aan warmte te komen. In dat geval wordt op een diepte van ongeveer 500 meter water omhooggehaald. Dat heeft een temperatuur van ongeveer 30 graden en dat zou voldoende moeten zijn om woningen van warmte te voorzien. Het gaat dan vooral om wijken met niet al te oude woningen met vaak al energiebesparende voorzieningen zoals spouwmuur-, vloer- of dakisolatie, dubbele beglazing en eventueel zonnepanelen.

Volgend jaar moeten inwoners van wijken die het eerst worden aangepakt, daarvan op de hoogte gesteld worden: dat moet wettelijk minimaal acht jaar voordat een wijk aardgasvrij wordt gemaakt. Bewoners kunnen dan tijdens (ver)bouwwerkzaamheden daarmee al rekening houden en bijvoorbeeld bij het plaatsen van een nieuwe keuken ook alvast vloerverwarming aanleggen.

Restwarmte van Nyrstar

Het advies is ook om in wijken die van het aardgas af gaan, de leidingen wel te laten liggen met het oog op toekomstige ontwikkelingen: mogelijk dat die gebruikt kunnen worden voor groen gas of waterstof. Voor elke buurt wordt gekeken naar een geschikt alternatief. Er wordt ook onderzocht of er de restwarmte van Nyrstar in Budel-Dorplein gebruikt kan worden voor verwarming van woningen en/of bedrijven.

De raad krijgt het advies om in te zetten op goede voorlichting aan de inwoners en om hen aan te sporen goed te isoleren. Om het project tot een succes te maken, moeten huiseigenaren in aanmerking kunnen komen voor flinke subsidies vanuit het rijk of de gemeente.