Cranendonck stopt met burgerplatform ONS Cranendonck

Van Cranen­broek in Budel groeit, maar wordt elders teruggeflo­ten of tegengehou­den

10:52 Goedkoop, veel en makkelijk. De Budelse firma Van Cranenbroek is er groot mee geworden. Maar het winkelbedrijf loopt inmiddels tegen zijn grenzen van groei aan. In verschillende plaatsen wordt de firma de deur gewezen of wordt uitbreiding tegengehouden.