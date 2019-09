Cranendonck: ‘Toch extra geld naar A2-samenwerking’

Allemaal leuk en aardig dat de drie A2-gemeenten eerst willen debatteren over het rapport van Bureau Berenschot, waarin gesproken wordt over een mogelijke fusie, maar het werk moet wel gewoon door. En daarvoor is volgens de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 (GRSA2) geld nodig. 20.000 euro per gemeente om precies te zijn. En dat terwijl de gemeente Cranendonck in juni nog besloot dat er voorlopig geen extra geld gaat naar de GRSA2.