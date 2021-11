Cranendonck wil opkopen woningen voor verhuur voorkomen

CRANENDONCK - Ook in de gemeente Cranendonck worden door kapitaalkrachtigen huizen opgekocht om ze meteen weer door te verhuren. Daardoor wordt het voor starters en mensen met een modaal inkomen steeds lastiger een woning te kopen. De gemeente gaat nu onderzoeken of het mogelijk is om deze trend met ‘opkoopbescherming’ te stoppen.

Het doel van opkoopbescherming is dat meer woningen beschikbaar blijven voor kopers die er zelf in gaan wonen. De fracties ELAN en Cranendonck Actief dienden hierover dinsdagavond tijdens de raadsvergadering een gezamenlijke motie in.

Volgens beide fracties zijn er zo meer kansen voor vooral starters en middeninkomens in Cranendonck op een eigen koopwoning. De motie werd door alle andere fracties ondersteund. Ook wethouder Marcel Lemmen (VVD) omarmde de motie en gaat nu kijken of opkoopbescherming ook in zijn gemeente kan worden ingevoerd.

Quote Dit speelt al in de Duitse wijk en ook in Maarheeze Patrick Beerten, fractie ELAN

Want ook in Cranendonck wordt de druk op de woningmarkt gevoeld. Steeds meer mensen hebben moeite met het vinden van een betaalbare koopwoning. Om woningzoekenden op de woningmarkt meer kans te geven op een betaalbare koopwoning, kan een gemeente ervoor kiezen een opkoopbescherming in te voeren.

Dit kan in buurten en wijken waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen. Volgens Patrick Beerten van ELAN worden in Cranendonck al huizen opgekocht en doorverhuurd: ,,Dit speelt al in de Duitse wijk in Budel en ook in Maarheeze.”

OZB alleen verhoogd met inflatiecorrectie

De motie kwam aan de orde tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting. De gemeente Cranendonck heeft de financiën na een aantal moeilijke jaren weer goed op orde. De eerder aangekondigde verhoging van de ozb met 2,8 procent - bovenop de inflatiecorrectie - heeft het college dan ook geschrapt.

Cranendonck Actief en ELAN stelden dinsdagavond tijdens de begrotingsbehandeling voor om de burger meer mee te laten profiteren van de financieel gunstige wind die er nu waait in het gemeentehuis.

ELAN pleitte ervoor om de inflatiecorrectie niet door te berekenen in de tarieven voor de onroerendzaakbelasting (ozb) in 2022. Cranendonck Actief ging nog een stap verder en wilde de extra geheven ozb van de afgelopen drie jaar teruggeven aan de inwoners. Daarvoor zou het tarief in 2022 gecorrigeerd moeten worden met 6,4 procent.

Stemmen staakten

De moties haalden het niet. Wethouder van Financiën Frans Kuppens (CDA) gaf aan beide voorstellen niet verantwoord te vinden, omdat er nog grote projecten aan zitten te komen zoals het huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP) en de sportaccommodaties.

Aan alle twee hangen nog geen prijskaartjes. Een motie van de VVD over het toewijzen van een budget aan beide projecten voor 2022 met elk 250.000 euro bracht geen uitkomst, want de stemmen staakten.

Dat bracht voorzitter burgemeester Roland van Kessel in een lastig parket, want hierdoor kon ook de gemeentelijk begroting niet in stemming worden gebracht. Na een schorsing werd hiervoor een nieuwe datum geprikt: dinsdag 9 november.