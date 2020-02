Cranendonck worstelt met de A2-samenwerking met Heeze-Leende en Valkenswaard

Burgemeester Roland van Kessel legde deze week de adviescommissie van de raad een voorstel voor om in drie maanden een proces te doorlopen om meer helderheid te krijgen. Iedere maand moet de focus op een ander terrein liggen: in maart moet in beeld komen waar de gemeentelijke organisatie tegenaan loopt, in april staat de vraag centraal wat de verschillende kernen nodig hebben en in mei wordt stilgestaan bij wat andere gemeentes doen. Raadsleden zouden dan ook de kans krijgen om hun licht eens op te steken bij andere gemeentes die verregaand samenwerken. Het hele proces vloeit voort uit een rapport wat opgesteld is door bureau Berenschot.

Werkdruk

De commissie worstelde ook met de vraag of de burger in dit stadium niet betrokken moet worden. Volgens Carry van Rooij (Elan) staat er over een fusie met andere gemeentes niets in het raadsprogramma. ,,Om nu te praten over een fusie, druist wel tegen het raadsprogramma in”, vond hij. Karel Boonen (Cranendonck Actief) wilde weten hoe de burger bij het proces betrokken wordt. Volgens Van Kessel is dat aan de raad. Boonen pleitte voor een referendum. Jordy Drieman zit ook met de wijze waarop de burger betrokken moet worden: ,,Hoe gaan we dat aankleden? Komen er mensen op af? Hoe gaan we de inwoners erbij betrekken?”