Cranendonck zoekt de ‘Ondernemer van het Jaar’

Het thema van de verkiezing is dit jaar ‘De ondernemer achter de onderneming’. Kiwanis Cranendonck is benieuwd wat de drijfveren van de ondernemer zijn, hoe hij de klanten en het personeel inspireert, wat de ondernemer succesvol maakt en of hij een buitengewoon oog heeft voor zijn medewerkers. Cranendonckse ondernemers die aan de verkiezing mee willen doen kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 30 augustus opgeven.

Jongerencampus

De winnaar wordt aangewezen door een jury bestaande uit burgemeester Roland van Kessel, Bart van der Linden, algemeen directeur van Vacansoleil en Stef Bogers, die in 2017 uitgeroepen werd tot Ondernemer van het Jaar. De opbrengst van het evenement gaat dit jaar naar de Jongerencampus Cranendonck, die door het Jongerenwerk Cranendonck wordt opgezet, samen met de jongeren. Ook de samenwerking met het Bravo!College wordt gezocht. ,,Het is eigenlijk een nieuw jongerencentrum, dat in de plaats van Babbelz komt”, vertelt jongerenwerker Britt Hilliger. De campus komt in een ruimte op het terrein van het Bravo!College. ,,Het moet een bruisende plek worden waar jongeren zich veilig voelen en waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen”, zegt Britt Hilliger.

De doelgroep van de jongerencampus is de jeugd tussen de twaalf en achttien jaar, maar wie wat jonger of ouder is, kan ook prima op de campus terecht. ,,Het is belangrijk dat jongeren zich verder kunnen ontwikkelen op een gebied dat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn”, stelt Hilliger. ,,De vraag kan uit de jongeren komen, maar wij bieden ook workshops aan. En we zoeken samenwerking met het bedrijfsleven”, vertelt de jongerenwerker. Daarbij denkt ze ook aan workshop, gegeven door een ondernemer, waarbij het schrijven van een sollicitatiebrief of het houden van een sollicitatiegesprek centraal staan. Britt Hilliger hoopt dat er eind september met de activiteiten begonnen kan worden.