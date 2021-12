Cranendoncks carnavalsseizoen opnieuw zonder vertrouwd optochtvermaak

CRANENDONCK/LEENDE/STERKSEL - In Cranendonck worden dit seizoen opnieuw geen grote, traditionele carnavalsoptochten gehouden. In de buurdorpen Leende en Sterksel, die deel uitmaken van het jaarlijkse regio-overleg, wordt de situatie nog even afgewacht.

Met hun besluit willen de verenigingen duidelijkheid scheppen voor de optochtdeelnemers. Op veel bouwlocaties wordt in deze tijd van het jaar normaliter hard gewerkt aan carnavalscreaties. Maar de huidige coronamaatregelen gooien roet in het eten. Ook de twee Cranendonckse bouwhallen zijn op dit moment gesloten.

De verenigingen vinden het niet realistisch om te verwachten dat de grote carnavalsparades eind februari kunnen doorgaan. Een optochtalternatief rond halfvasten wordt eveneens als onhaalbaar gezien. De zes Cranendonckse koepelverenigingen hebben daarom besloten dit seizoen opnieuw geen optochten te houden. In ieder geval geen traditionele carnavalsstoet.

,,Door de neuzen zoveel mogelijk dezelfde kant op te zetten weten de carnavalsgroepen waar ze aan toe zijn. Een aantal van hen gaf onlangs al aan dit seizoen niet te gaan bouwen”, vertelt Marcel van Gils van De Toeters uit Budel-Schoot.

Harrie Staals (Buulder Buk) merkt dat het enthousiasme onder veel optochtdeelnemers de laatste weken flink is afgenomen: ,,In de bouwhal in Budel staan wagens die nog moeten worden afgebroken.” Hij ziet wel mogelijkheden voor een jeugdoptocht in Budel. Staals: ,,Die kan binnen een paar weken worden georganiseerd.”

In principe vindt ook in Gastel geen optocht plaats. ,,Maar als de coronamaatregelen het toestaan, dan willen we mogelijk toch iets organiseren. Het wordt in ieder geval geen standaard optocht”, zegt Perry Hendriks van De Pintewippers.

Deur op een kier

De Ossedrijvers schrapte eerder alle activiteiten voor januari. De Sterkselse vereniging acht het onwaarschijnlijk dat er in februari wel iets doorgaat, maar houdt de deur voorlopig op een kier.

In Leende vindt medio januari overleg plaats met de optochtdeelnemers. ,,Dan weten we of er voldoende perspectief is voor een optocht. Hoewel veel wagenbouwers al behoorlijk fanatiek bezig zijn geweest, moeten de meeste buurtschappen nog beginnen. En een stoet met alleen vier grote wagens is geen optocht”, zegt Jan-Willem Reiling van De Lindse Blaos. Formeel is het carnavalsweekend nog in beeld, maar de vereniging kijkt ook verder op de kalender.

De verenigingen maken zelf de afweging of ze nieuwe carnavalshoogheden installeren. Wel vindt er onderling afstemming plaats. Overleg is er ook bij andere activiteiten. Van Gils: ,,Iedere vereniging zoekt op dit moment naar alternatieven. In tegenstelling tot vorig jaar wordt daarbij breder gekeken dan alleen naar het carnavalsseizoen.”