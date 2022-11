Cranendoncks Verbroederingsbal in feesttentencomplex brengt leven in de carnavalsbrouwerij

BUDEL - Dat het Cranendoncks Verbroederingsbal terug is van weggeweest kan de inwoners van Budel bijna niet ontgaan. Aan de rand van het dorp, aan de Maarheezerweg, is een feesttentencomplex verrezen. Hier wordt zaterdag het carnavalsfestival gehouden.

De achtste editie van het Cranendoncks Verbroederingsbal heeft het thema ‘Leven in de brouwerij’ gekregen. Het draaiboek lag vorig jaar al klaar. De voorbereidingen waren in volle gang toen de coronamaatregelen twee weken voor een uitverkochte editie - net als een jaar eerder - roet in het eten gooiden.

De organisatie van het grootste carnavalsbal van de regio hoopt zaterdag weer vele honderden feestgangers te mogen begroeten. Wel moet Stichting Verbroederingsbal Cranendonck er in vergelijking met andere jaren wat meer moeite voor doen om de tent vol te krijgen.

Terug op gang komen

,,Bij ons is het carnavalsgevoel weer als vanouds, maar bij veel mensen moet het nog een beetje terug op gang komen”, zegt medeorganisator Tom van der Kampen. ,,Toch hebben wij er alle vertrouwen in dat we dit jaar uitverkocht raken”, vult Raoul Oomen van de stichting aan.

De eerste editie van het carnavalsbal vond in 2013 plaats in een feesttent van 20 bij 40 meter. ,Dat is de helft van de huidige garderobetent”, weet Van der Kampen. Wat betreft de bezoekersaantallen ziet hij niet veel ruimte meer om te groeien. Wel valt er nog wat te winnen op het gebied van de beleving en professionaliteit. De stichting heeft daarom voor het eerst een professioneel bedrijf het ontwerp voor het podium laten maken.

Quote Er is onder meer een spectacu­lai­re lichtshow Raoul Oomen, medeorganisator

De totale oppervlakte van het tentencomplex is met bijna 5000 vierkante meter niet veel groter dan bij de laatste editie van het carnavalsfeest in 2019. Frank Beerten: ,,Wel is de feesttent een stuk hoger. Dat geeft ons meer mogelijkheden voor het inrichten van het podium en de aankleding van de tent.” ,,Er is onder meer een spectaculaire lichtshow”, belooft Oomen.

Voor het eerst geldt er een minimumleeftijd van 18 jaar. Beerten: ,,Vanuit de overheid wordt dit steeds meer gestimuleerd. Het is voor ons wat praktischer. Wel vinden we het jammer dat wij hierdoor een groep carnavalsvierders moeten missen.”

Prijzengeld voor optochten

Een gedeelte van de opbrengst van het feest vloeit terug naar de (carnavals)verenigingen die helpen bij het organiseren van het evenement. Een ander deel wordt uitgekeerd als prijzengeld voor de optochten in de zes Cranendonckse kernen en een aantal plaatsen in de regio.

Het bal begint zaterdag om 19.00 uur. Optredens zijn er van Frans Duijts, PartyfrieX, Vieze Jack, Buren van de brandweer, Lamme Frans en DJ Hardy. Het feestterrein ligt aan de Maarheezerweg in Budel. Kaarten kosten 15 euro en kunnen alleen online worden besteld, via verbroederingsbal.nl.