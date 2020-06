Cranendonckse boeren zijn bepaald niet blij met voorgenomen afsluiting van grenswegen

Verkeer is flink toegenomen

Vooral het afsluiten van de grensovergang bij de Beverbeekse Heide stuit bij een aantal Nederlandse agrariërs en tuinders op onbegrip. Hein Houbraken uit Gastel moet straks 10 kilometer omrijden om bij zijn gronden in Achel en Borkel en Schaft te komen. Volgens hem leidt dát juist tot gevaarlijkere situaties. Vanwege de Belgische coronamaatregelen deed hij de afgelopen maanden al ervaring op met zijn nieuwe route door Hamont. ,,In het begin was het nog rustig, maar de laatste weken is het verkeer onderweg flink toegenomen.”

Dorpsgenoot Rob Meeuwissen, die zelf ook grond heeft in België, merkt dat de plannen met gemengde gevoelens worden ontvangen. ,,We keken uit naar het opengaan van de grenzen en dan wordt er op deze manier een schepje bovenop gedaan. Daarnaast zijn er ook mensen die het voornemen van de gemeente Hamont-Achel toejuichen. Op en in de buurt van de Beverbeekse Heide wordt er namelijk erg hard gereden door automobilisten. Maar handhaven is denk ik een betere oplossing dan het afsluiten van de grenzen.” Een landbouwsluis biedt volgens hem weinig soelaas. ,,Agrariërs stappen regelmatig in de auto om hun land te inspecteren. En tuinbouwers maken veel gebruik van busjes.”