Cranendonckse carnavalsgroepen ontwaken uit hun coronaslaap

De grootste zorgen bij de zes overkoepelende Cranendonckse carnavalsverenigingen werden onlangs weggenomen tijdens een bezoek aan de twee grote bouwhallen in Budel en Soerendonk. ,,De uitkomsten waren verrassend positief. Nagenoeg alle groepen gaan weer aan de slag. Daar hadden we van tevoren toch wat twijfels over”, zegt Harrie Staals, voorzitter van de optochtcommissie van de Budelse carnavalsvereniging Buulder Buk.

De twee bouwhallen zitten ook de komende maanden vol met carnavalsvierders. Maar voordat er gebouwd kan worden, moeten eerst de creaties van 2020 worden verhuurd, verkocht of gesloopt én afgevoerd. De bouwhal in Budel stond onlangs nog propvol. Na de laatste optocht in maart vorig jaar gingen de hallen vrijwel direct op slot. Veel groepen komen dit najaar weer voor het eerst in de hallen. Niet alleen de bouwsels van vorig jaar, maar ook gedateerde carnavalsposters en bier dat over de datum is, herinneren aan de lange bouwstop.,,En als we straks aan het bouwen zijn, dan komt het echte carnavalsgevoel vanzelf weer terug”, denkt Stan Hendriks van carnavalsgroep Op zunne kop. Ook ’t Valt nè mej maakt zich op voor een nieuw seizoen. Twan van Vlierden: ,,We weten nog niet wat we gaan bouwen. Wij hebben veel afstudeerders, dus het kan zijn dat alles wat kleiner wordt, maar dat zeggen we ieder jaar.”

Her en der in Cranendonck wordt alweer volop gelast, geschuurd en geplakt. In de nishut van De Heiknuuters uit Budel-Dorplein begint de nieuwe prinsenwagen zelfs al aardig vorm te krijgen. ,,De oude wagen was na twintig jaar en verschillende oppimpbeurten aan vervanging toe”, vertelt bestuurslid Nico Smits.

De nieuwe prinsenwagen kan worden gebouwd dankzij een donateursactie. Smits: ,,Na de carnavalsontbijtservice in februari hebben we ons afgevraagd hoe wij onze leden in coronatijd bij elkaar konden houden. Het bouwen van de nieuwe prinsenwagen is daar een voorbeeld van. Met een man of zes zijn we daar deze zomer aan begonnen.” De Dorpleiner kijkt uit naar het prinsenbal. Daarnaast wil de stichting uitpakken tijdens carnaval in februari 2022. ,,Met onder meer een grotere feesttent willen we laten zien dat we het carnaval levend willen houden. Wel is het voor ons van groot belang dat de optocht doorgaat. Niet alleen dit jaar werd ze afgeblazen, ook in 2020 ging de optocht niet door. Toen vanwege het slechte weer.”