Cranendonckse jeugd aan zet in strijd tegen corona-isolement

De clinic was de verdienste van vier betrokken partijen, zegt wethouder Marcel Lemmen van de gemeente Cranendonck. ,,Als gemeente vingen wij natuurlijk signalen op van Cordaad jongerenwerk, over wat er speelde onder de jeugd. Jongeren waren eenzaam tijdens corona en konden niet bewegen.”

Dat besef leefde uiteraard ook op scholen, en de sportverenigingen wisten óók dat kinderen elkaar wilden ontmoeten. Lemmen: ,,Dat is ook het voordeel van een kleine gemeente: iedereen kent elkaar. Dan heb je de nodige groepen snel bij elkaar.”

Signalerende functie

Na de Pest Mij Maar-tour zal evaluatie met alle partijen volgen, zegt hij. ,,Verenigingen hebben een signalerende functie. Als we allemaal eerder bewust zijn van wat er speelt in onze gemeente, kunnen we ook in de toekomst sneller actie ondernemen.”

,,Ik denk dat we hier allemaal dezelfde wens hebben”, zegt Nick Maas, jongerenwerker bij Cordaad. ,,Of het nu voetbal of hockey is, of aan een brommer sleutelen: wij willen dat de jeugd zijn passie vindt. Dat is zó ontzettend waardevol. En Henk kan dat enorm goed voor de jeugd vertalen.”

Jongeren voelen volgens Maas feilloos aan of iemand een oprecht verhaal vertelt. ,,Als Henk zegt dat pesten echt niet kan, komt dat aan. Omdat je weet dat hij het heeft meegemaakt.”

Oud basketballer Henk Pieterse, 2.11 meter lang, bezocht de afgelopen weken met zijn Pest Mij Maar programma de groepen 7 en 8 van verschillende basisscholen. De clinic van zondag was de laatste in een reeks die hem met honderden kinderen in Cranendonck in contact bracht.

Vind je passie

,,Basketbal heeft mijn leven gered”, zegt hij zonder te overdrijven. ,,Zonder die sport weet ik serieus niet of ik er nog was geweest.” Pieterse werd vroeger zelf gepest en zijn boodschap voor alle jeugd die hij ontmoet is eigenlijk eenvoudig: je doet ertoe, en het vinden van je passie voegt enorm veel toe aan je leven.

,,Een kind dat sport vindt zijn weg wel”, zegt Pieterse over de waarde van zijn clinics. ,,Een kind dat gemotiveerd is, passie heeft, komt er wel. Maar kinderen die het vóór corona al moeilijk hadden, kregen het nog zwaarder.” Zijn clinic is daarom een poging het vuurtje aan te wakkeren waar Nick Maas ook over sprak. ,,Mensen realiseren vaak niet wat voor impact corona op de jeugd had. Maar de oplossing is gelukkig simpel. Alles waar je energie in steekt groeit.”