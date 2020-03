Crisis treft ook Kempen Airport: ‘Goede tijden voor fotovluchten’

BUDEL - Nu al het internationaal zakenverkeer stil ligt, voelt ook Kempen Airport in Budel de gevolgen van de coronacrisis. Ook het lesverkeer is stilgelegd. Alleen maatschappelijke vluchten en overheidsvluchten gaan door.

,,In veel landen is het luchtruim gesloten", zegt Noud Fransen van Kempen Airport. ,,Dat heeft gevolgen voor alle luchthavens, dus ook die van ons.” Ook het lesverkeer is stilgelegd omdat de 1,5 meter afstand die door het RIVM is opgelegd, in de kleine vliegtuigen niet kan worden gewaarborgd.

,,Wel de maatschappelijke vluchten gaan door zoals medische-, en inspectievluchten. Bovendien is het nu de perfecte tijd voor karteringsvluchten en fotovluchten. Die vertrekken vroeg in de ochtend en komen pas ‘s avonds laat weer terug. Het weer is zeer gunstig en ze profiteren enorm van het vrijwel lege luchtruim.”

Omdat de luchthaven gebonden is aan omvangrijke internationale regelgeving is er qua creatief ondernemerschap weinig ruimte, zegt Fransen. ,,Maar gelukkig gaat het onderhoud aan grotere en kleine vliegtuigen in de werkplaats gewoon door. De werkplaats is hermetisch afgesloten en er is genoeg ruimte om afstand te bewaren.”