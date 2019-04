Crowdfunding om vleugel in Cantine in Dorplein terug te krijgen

BUDEL-DORPLEIN - Stichting De Parels wil niet alleen het theater in De Cantine in Budel-Dorplein in zijn volle glorie terugbrengen, maar ook de antieke Ibach kamervleugel die er decennialang stond. Hiervoor start ze een crowdfundingsactie.

De uit 1911 daterende vleugel van de Duitse piano- en vleugelfabrikant Ibach werd gekocht door de Kempensche Zink Maatschappij in Budel-Dorplein. ,,We weten alleen niet precies wanneer. Wel is bekend dat de vleugel in de jaren 20 is gebruikt bij stomme films’’, zegt Floor van Duijvenboode, voorzitter van de stichting.

Vilt

Het instrument is inmiddels meer dan honderd jaar oud en toe aan een grondige revisie. ,,Onder meer de snaren, hamertjes en het vilt moeten worden vernieuwd’’, weet Van Duijvenboode. De vleugel heeft na de sluiting van De Cantine dertig jaar bij mensen thuis gestaan. Van Duijvenboode: ,,Zij hebben het instrument aan ons geschonken.’’ Hij geeft aan dat er minstens 3500 euro nodig is voor de opknapbeurt. ,,Om geld bij elkaar te sprokkelen houden wij onder meer een crowdfundingsactie. Ook gaan we op zoek naar subsidiemogelijkheden.’’ Hij hoopt dat de restauratie medio volgend jaar is afgerond.