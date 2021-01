Cursus lokale politiek in trek; ‘Ik wil meer inzicht krijgen in hoe die grote zak met geld wordt verdeeld’

Een van de deelnemers is Mireille van Bragt (27) uit Valkenswaard. Ze heeft niet meteen politieke ambities, maar toen ze de cursus voorbij zag komen dacht ze; dit is het moment. ,,Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in politiek. Op de middelbare school al. Maar ik heb me er nooit serieus in kunnen verdiepen. Dit is een uitgelezen kans om te kijken of ik het nog steeds leuk vind. En wie weet waar het schip strandt.”

Shana Raes (24) woont in Budel-Schoot. Ze is net klaar met haar opleiding Pedagogiek en liep daarvoor stage bij de gemeente Cranendonck. Behalve de werkervaring die ze daar opdeed, zag ze ook dat de politiek een grote invloed heeft op de uitvoeringstaken. Om de politieke afwegingen beter te begrijpen, meldde ze zich aan voor de cursus. ,,Ik wil graag de welzijnskant op en wil meer inzicht krijgen in hoe het politieke spel wordt gespeeld. En welke afwegingen er worden gemaakt. Hoe die grote zak met geld wordt verdeeld.”

Theo Dubbeld (35) is als voorzitter actief bij dorpsplatform Dorplein Uniek in Budel-Dorplein. Hij heeft zich voor de politieke cursus aangemeld omdat hij een steentje wil bijdragen aan de leefbaarheid van zijn dorp: ,,Ik wil Budel-Dorplein en het Capucijnerplein dichter bij elkaar brengen. We moeten als dorp zichtbaar blijven. Daarvoor is het belangrijk om te weten hoe de hazen lopen in het gemeentehuis.”

Tweede cursusgroep door vele aanmeldingen

De cursus Politiek Actief wordt georganiseerd vanuit de A2-gemeenten. Valkenswaard telt tot dusver de meeste aanmeldingen: 31. Vanuit Cranendonck hebben zich 17 inwoners gemeld en vanuit Heeze-Leende 19. Vier jaar geleden werd dezelfde cursus ook al eens in de drie gemeenten gehouden. Toen deden uiteindelijk in totaal zestig mensen mee.

Volgens griffier Peer-Jan Bemelmans van de gemeente Cranendonck gaat het nu inderdaad hard met de aanmeldingen. Hij verwacht dat het aantal nog wel verder zal oplopen. Het maximum ligt eigenlijk op zestig deelnemers. Maar de drie gemeenten willen niemand teleurstellen. ,,We zijn aan het kijken hoe we een tweede groep kunnen samenstellen”, aldus Bemelmans.

Quote Vorige cursus leverde in Cranendon­ck zeven nieuwe raadsleden op Peer-Jan Bemelmans, gemeente Cranendonck

De cursus wordt gegeven door ProDemos en is verdeeld over vier woensdagavonden. De eerste staat gepland op 24 februari. Volgens Bemelmans heeft de cursus vier jaar geleden een flink aantal nieuwe gemeenteraadsleden opgeleverd. ,,Alleen in Cranendonck al zeven. Maar daar draait het niet alleen om. We willen dat de deelnemers meer inzicht krijgen in de lokale politiek.”

De cursus gaat sowieso door, ook als de coronamaatregelen nog altijd van kracht zijn. De lessen worden dan online gegeven. De aanmeldingstermijn loopt nog tot 31 januari.