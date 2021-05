Cursuscentrum De Smederij mag nog niet open

SOERENDONK - Cursuscentrum De Smederij in Soerendonk moet de deuren vooralsnog gesloten houden. Eigenaar Pierre Rooymans wilde ondanks de huidige coronaregels de lessen weer oppakken, maar daar steekt nu ook de rechtbank een stokje voor.

Toen de gemeente Cranendonck in maart vernam dat de cursussen in De Smederij weer werden opgestart, kreeg het cursuscentrum een ‘preventieve last onder dwangsom’ opgelegd. Rooymans maakte bezwaar en vroeg de rechtbank om toch open te mogen.

Maar de voorzieningenrechter ziet net als de gemeente het cursuscentrum aan de Dorpstraat 26 in Soerendonk als een publieke ruimte en dus moet de deur vanwege de gemeentelijk coronaregels op slot blijven.

De Smederij is een particuliere opleidings- en ontmoetingsplek voor mensen die aan zichzelf willen werken. Sinds 2005 worden er bijvoorbeeld een- of tweejarige opleidingen aangeboden op het gebied van spirituele therapie.

Rooymans vindt dat hij alle coronaregels respecteert en dat zijn cursuscentrum geen publieke plaats is. Het gebouw wordt volgens hem alleen opengesteld voor cursisten die zich van tevoren hebben aangemeld, het leercontract hebben ondertekend en hebben betaald.

De rechter gaat daar niet in mee. De cursussen zijn wel degelijk voor iedereen toegankelijk, oordeelt de rechtbank. Jaarlijks ontvangt De Smederij ongeveer 300 cursisten, waarvan ongeveer 110 de één- of tweejarige beroepsopleiding volgen en ongeveer 190 korte bijscholingscursussen of dagworkshops.

‘Voor wat betreft de korte bijscholingscursussen of dagworkshops is niet in geschil dat zij voor eenieder toegankelijk zijn. Maar ook de beroepsopleidingen zijn voor iedereen toegankelijk’, aldus de rechter.

Rooymans baalt van de uitspraak en bekijkt nu wat mogelijk is: ,,Niets doen is voor mij geen optie. Uitwijken naar België zou kunnen.”