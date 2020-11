Daniël Smulders uit Heeze is een bezige bij in beeld en geluid

Daniël Smulders is een geboren en getogen Heezenaar. ,,Als 8 jarig manneke wist ik al dat ik voor de radio wilde gaan werken. Ik had al vrij snel in de gaten, dat die zachte G op de radio niet zou gaan werken, dus heb mezelf aangeleerd om anders te praten. En dat is best goed gelukt. Na de middelbare school ging ik de techniek in. Ik wilde iets bij de radio gaan doen; mocht het via de voorkant niet lukken, dan maar via de achterkant aan de knoppen.”

De radiocarrière van Smulders begon bij Mistral Radio in Geldrop. ,,Op mijn 16e verjaardag draaide ik voor het eerst bij discotheek Cheers in Heeze. Vanaf 1999 kwam mijn droom uit: werken voor Qmusic. Intussen begonnen ook de voice-over opdrachten. Discovery Channel werd een van m’n werkgevers.”

Smulders reed hiervoor vaak naar de studio in Amsterdam. ,,We woonden aan De Wever en daar had ik al snel een professionele studio op zolder. Niet veel mensen wisten dat het inspreken ook daar gebeurde. Dat bleef zo toen de kinderen kwamen.”

Door de hersentumor van zijn vrouw Natascha werden de ritten naar de hoofdstad minder en werkte Smulders meer thuis; verzorgde zijn vrouw zoveel mogelijk zelf. Hij wilde er voor haar, en ook voor hun drie kinderen zijn.

Jumbo Radio

Naast zijn werk als voice-over en het ochtendprogramma voor Qmusic Limburg, houdt Smulders zich bezig met bedrijfsfilms en is hij geregeld te horen in spotjes op radio en tv. Sinds kort is daar Jumbo Radio bijgekomen, het radiostation van Jumbo Supermarkten.

Smulders en zijn nieuwe partner Sandra Verbeek (zij verloor haar man door kanker) hebben ze zes kinderen in de leeftijd 14-19 jaar. ,,We wonen sinds een paar jaar aan de Geldropseweg. Met een professionele studio aan huis. We hebben een groot gezin en gelukkig ook een huis waar iedereen een plekje voor zichzelf heeft. We delen de ervaring om een partner te verliezen en de kinderen om een ouder te moeten missen.”

Zo ontstond de Stichting WeesGelukkig. ,,Onze stichting bezorgt kinderen tot 18 jaar een belevingsmoment om positieve herinneringen te creëren na het verdriet van het verlies van één of beide ouders.”