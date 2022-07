Dankzij padelbanen krijgt Tennisclub Maarheeze er flink wat nieuwe leden bij

In de toptijd van TCM, in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, telde de club meer dan achthonderd leden. Tot voor kort waren dat er nog nipt tweehonderd. Padel bleek dé sport om de ledenlijst weer wat meer gevuld te krijgen.

,,We hebben binnen het bestuur over de aanleg van die banen verschillende keren uitgebreid gesproken”, zegt TCM-voorzitter Benno Hüsken. Het ging dan niet alleen om de vraag of padel wel bij de tennisclub past, maar ook over de vraag hoe de aanleg te financieren en hoe integreren we padel in de club. Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt: ,,Bestuurslid John Leereveld heeft hier enorm hard aan getrokken.”

Padel kent spelelementen van tennis en van squash. Het wordt gespeeld in een bak met deels een hekwerk en deels een glaswand, op een kleinere baan dan een tennisbaan. De wanden mogen bij het spel gebruikt worden.

John Leerveld Court

Leereveld heeft alles uitgezocht. ,,Daarom hebben we de padelbanen ook zijn naam gegeven: het John Leereveld Court”, zegt Hüsken. Het vergunningentraject werd in gang gezet en er werd onderzocht hoe de banen te financieren, want anderhalve ton had de club niet zomaar op de plank liggen. ,,We hebben onder de leden een crowfunding gehouden en die leverde vijftigduizend euro op. We kregen een behoorlijke subsidie en uiteindelijk hebben we nog zeventigduizend euro moeten lenen bij de bank. Omdat het Sportwaarborgfonds garant staat, kon dat tegen een gunstige rente”, vertelt secretaris Jaap de Bruin.

Quote Iedereen is blij: de gemeente, want die wil alle inwoners aan het sporten krijgen, wij want onze vereniging groeit weer en de leden want die hebben er een nieuwe speltak bij Jaap de Bruijn, secretaris

Vorige week zijn de banen officieel geopend. ,,En iedereen is blij: de gemeente, want die wil eigenlijk alle inwoners aan het sporten krijgen, wij want onze vereniging groeit weer en de leden want die hebben er een nieuwe speltak bij gekregen”, zegt De Bruin. De leden van TCM kunnen namelijk zowel tennissen als padellen. Niet-leden kunnen een van de banen huren. Dat is inmiddels ook bekend in de regio: ,,We krijgen nieuwe leden en mensen die een baan willen huren uit bijvoorbeeld Nederweert, Weert en Heeze”, zegt De Bruin.

Bij groei komen er meer padelbanen

Mocht de populariteit van de nieuwe speltak blijven groeien, dan sluit de club niet uit, dat er meer padelbanen aangelegd worden. ,,We gebruiken voor tennis nog vijf banen. De zesde baan is versleten en gebruiken we niet meer. Op die plek zouden we nog vier padelbanen kunnen bouwen”, zegt Hüsken.

Quote Om fatsoen­lijk te leren tennissen heb je vijf jaar nodig, om aardig te leren padellen heb je genoeg aan vijf lessen Jaap de Bruijn

Volgens de bestuursleden is het spel redelijk makkelijk te leren: ,,Om fatsoenlijk te leren tennissen heb je vijf jaar nodig, om aardig te leren padellen heb je genoeg aan vijf lessen. Dat is wellicht de succesfactor van de nieuwe sport”, lacht De Bruin. Volgens fervente tennissers die tijdens het gesprek aan het padellen zijn, zijn beide sporten prima te combineren. De sport is ontstaan in Mexico, overgewaaid naar Spanje waar het momenteel een van de populairste sporten is en van daaruit heeft de sport zich over andere Europese landen verspreid.