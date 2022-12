Date-kookboek van de Cupid Chefs met 69 smakelijke gerechten; van first date tot eten met je schoonfamilie

Huskyman Marc van de Ven (59) overleden: Hij heeft gewacht tot zijn honden allemaal onderge­bracht waren

EINDHOVEN/HEEZE - In Eindhoven in het ziekenhuis is zaterdag Marc van de Ven (59) uit Heeze overleden. Van de Ven was een bekende verschijning in de omgeving van de Heezerenbosch. Daar woonde hij met zijn roedel van - inmiddels - 41 sledehonden.

11 december