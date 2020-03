David is lhbti-vluchteling en wacht al 17 maanden in het azc: ‘Ik kan hier nog niet zijn wie ik ben’

Al 17 maanden verblijft David in azc's in Nederland, en de procedure voor zijn asielaanvraag is nog niet eens begonnen. En daar gaat hij langzaam maar zeker aan kapot. ,,Ze zeiden dat het maximaal zes maanden zou duren. Elke dag sta ik op en weet nog steeds niets. En elke dag sterf ik een beetje, emotioneel én fysiek. Ik spreek ook voor anderen, want zo wachten er duizenden.”



David is niet zijn echte naam. De reden dat hij als asielzoeker in het azc zit, is dezelfde reden dat hij een andere naam gebruikt; Zijn leven loopt gevaar in zijn geboorteland en in het azc als hij daar openhartig zou zijn. David is Palestijn en hij is homoseksueel. Hij is er, ondanks het lange wachten, van overtuigd dat hij als lhbti-vluchteling een goede kans maakt uiteindelijk hier te mogen blijven. Hij koos bewust voor Nederland, vanwege de tolerantie hier. Dat is waar Nederland immers wereldwijd om bekend staat; ,,Het is het meest vrijdenkende land ter wereld, in dit land was het eerste homohuwelijk ter wereld toegestaan.”