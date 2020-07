De culturele voorkeuren van Bep van Buul uit Maarheeze: ‘Tranen in mijn ogen van muziek Ennio Morricone’

Ben je een lezer?

,,Jazeker. Ik heb enorm veel boeken. We hebben plannen om ons huis te verbouwen en dan wil ik beneden een ruimte inrichten als bibliotheek. Ik heb veel kunstboeken. Ik kijk graag naar de vaak mooie platen, maar wil ook achtergronden van een kunstenaar leren kennen. Met die kennis kijk je anders naar zijn werk. Verder lees ik ook romans en verhalenbundels. In bed lees ik vaak voor het slapengaan nog even. Het liefst een verhalenbundel, zoals ‘Neem een geit’ van Claudia de Breij. Na enkele verhalen kan ik dat dan wegleggen. Als ik een roman lees, blijf ik vaak lezen en wordt het gauw te laat. Ik heb net het boek ‘Een stralende toekomst’ van Rebecca Makkai uit. Een schitterend boek. Een deel speelt zich af in 1985, in de tijd dat aids opkwam. Er zitten veel raakvlakken in met deze coronatijd: mensen die elkaar mijden, mensen die elkaar expres besmetten. Een aanrader.”

Kom je weleens in een museum?

,,Ik heb de opleiding beeldhouwen in Arendonk gedaan. Misschien ben ik daarmee wel begonnen omdat ik helemaal weg was van de beelden van Rodin. Ik ga graag en vaak naar tentoonstellingen. Toen we eens in New York waren, zijn we naar het Guggenheim geweest. Daar was een prachtige overzichtstentoonstelling van Giacometti. Die kennen we van de lange, slanke beelden, maar hij heeft veel meer gemaakt. Ik geniet ook van het werk van Ron Mueck: hij maakt heel realistische beelden, maar wel enorm groot of juist heel klein. Ik kom graag in het Stedelijk Museum in Den Haag, het Bonnefanten in Maastricht en De Pont in Tilburg. Daar was ik onder de indruk van het werk van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei. Bij hem is het belangrijk dat je wat van zijn achtergrond weet: als criticus van de Chinese regering heeft hij gevangen gezeten. In de musea K20 en K21 in Düsseldorf raakte een kunstwerk van hem met ijzeren staven me. Iedere staaf bleek te staan voor een omgekomen bewoner van een ingestort flatgebouw. En het kunstwerk met de miljoenen keramieken zonnebloempitten: een slim protest tegen de Chinese overheid.”

Welke film ontroert je?

,,Once Upon a Time in the West. Die heb ik al wel honderd keer gezien. Het verhaal is misschien een beetje dun, maar ik ben helemaal weg van de muziek van Ennio Morricone. Ik ben bij zijn afscheidsconcert geweest, in 2019 in Antwerpen. Geweldig. Als ik de cd van zijn verzamelde werk opzet krijg ik tranen in mijn ogen. Ik vind Amelie ook een mooie film, wellicht ook meer vanwege de prachtige muziek dan vanwege het verhaal over een meisje op zoek naar de ware liefde, hoewel dat ook mooi is.”

Waar liggen je muzikale voorkeuren, los van de filmmuziek?

,,Dat is eigenlijk heel divers. Ik kan erg genieten van kleinkunstmuziek. Een nummer als ‘Over de muur’ van het Klein Orkest vind ik schitterend, maar ik houd ook van discomuziek. Ik was onlangs in het Zandbaktheater bij een optreden van Björn van der Doelen: ook prachtig.”