De dag dat de stroom uitviel en honderden varkens van Peter van der Linden stierven: ‘Ik denk er nog iedere dag aan’

Peter van der Linden weet nog heel precies wat er op de warmste dag van 2019 gebeurde: rond middernacht geeft zijn telefoon een alarm, er is iets mis in een van zijn varkensstallen aan de Vinnen. ,,Toen ik in de stal kwam, zag ik dat de stroom uitgevallen was. Ik kreeg de stroom niet aangezet en toen de elektricien kwam was er eigenlijk al niets meer aan te doen”, vertelt Van der Linden.