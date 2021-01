De Gloaze Kooi levert 2.800 euro op; geld bedoeld voor nieuw evenement

Fotograaf Erik van Asten bewijst voor tweede keer hoe mooi de Leendse natuur is met plekje op prestigieu­ze kalender

27 december LEENDE - Voor de tweede keer in twee jaar tijd is een foto van de Leendse amateurnatuurfotograaf Erik van Asten opgenomen in de scheurkalender van National Geographic. Op 10 december 2021 komt zijn foto van de zonsopgang bij het Soerendonks Goor voorbij.