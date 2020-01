De Heezer Komedie acteert voor haar leven

De Heezer Komedie vierde in 2019 het veertigjarig bestaan, maar van feestvreugde is op dit moment allerminst sprake. De toneelvereniging telt nog maar vijftien leden, onder wie de spelers én ondersteunende leden. Door de krappe bezetting wordt het steeds moeilijker een productie te brengen. ,,Afgelopen maandag tijdens de ledenvergadering hebben we daarom besloten te starten met een nieuwe ledenwervingscampagne. Eén van de activiteiten waaraan we denken, is het houden van workshops. Als we geen nieuwe leden vinden, dan betekent dit waarschijnlijk het einde van de vereniging”, zegt lid Yvonne Cuijten. Van de spelende leden is iedereen inmiddels de vijftig gepasseerd. De toneelclub is daarom vooral op zoek naar dertigers en veertigers. Over publieke belangstelling heeft de vereniging niet te klagen. ,,We spelen altijd voor een volle zaal”, aldus Cuijten.