De klok tikt voor Stichting Den Hoof, Cranendonckse verbindingstuin dringend op zoek naar nieuwe locatie

BUDEL - Verbindingstuin Den Hoof in Budel groeit als kool, maar toch is de toekomst uiterst onzeker. De stichting trekt aan de bel omdat ze binnenkort zonder locatie dreigt te komen zitten.

Den Hoof is niet alleen een plek waar Cranendonckers met verschillende achtergronden tuinieren, er worden vooral nieuwe sociale verbindingen gelegd. Het project startte in 2020 bij natuurpluktuin Ut Bluumke aan de Bergakkers in Budel. Aan die samenwerking komt op 1 oktober een einde. ,,We zijn fantastisch vooruitgeholpen door de eigenaresse van de pluktuin, maar we wisten dat het slechts een tijdelijke oplossing zou zijn”, vertelt Wanne Vos, secretaris van Stichting Den Hoof.

Noodkreet

Uitzicht op een nieuwe locatie is er op dit moment niet. Dit leidde onlangs tot een noodkreet van het burgerinitiatief aan de Cranendonckse politiek. Vos: ,,We zijn in gesprek met de gemeente Cranendonck, die heeft aangegeven het project een warm hart toe te dragen. Eerder lag er een toezegging voor grond, maar het zogenoemde ‘Didam-arrest’ gooide roet in het eten.” Eind vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat overheden hun grond niet langer uitsluitend aan één partij te koop mogen aanbieden. Vos: ,,We kunnen daar niet anders dan begrip voor hebben, maar het is wel heel zuur voor ons.”

Quote Op een tijdelijke locatie kunnen we geen fruitbomen voor ons voedselbos planten Wanne Vos

Een rondvraag langs particuliere grondeigenaren levert al jaren niets op. Vos: ,,De gemeente heeft aangeboden om haar netwerk aan te spreken en mee te willen denken over het tijdelijk pachten van grond. We moeten ons hierover beraden. Op een tijdelijke locatie kunnen we bijvoorbeeld geen fruitbomen voor ons voedselbos planten.”

Inmiddels heeft Den Hoof een kleine dertig vrijwilligers en het aantal bezoekers neemt bijna wekelijks toe. De poort van de verbindingstuin staat open voor iedereen, of het nu gaat om hobbyisten, statushouders, inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt of andere mensen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. ,,Hier komen mensen van verschillende achtergronden, maar het is een heel harmonisch geheel”, vertelt bestuurslid Renée van Rijt. Vaste bezoekster Chantal vult aan: ,,Het is belangrijk dat dit project blijft bestaan. Mensen die in de put zitten worden hier geholpen. Het is bovendien een gezellige groep. Er zijn al verschillende vriendschappen ontstaan.”

Een echt uitje

Iedere vrijdag wordt er volop geschoffeld, geplukt én gepraat tussen de uien, artisjokken en sla. ,,Ik paste op vrijdag altijd op mijn kleinzoon, maar nu hij wat ouder is ga ik naar Den Hoof. Voor mij is het echt een uitje, want ik heb zelf een flinke tuin”, vertelt Matilda Jansen.

De uit Syrië gevluchte statushouder Hasan Alhajji komt naar De Hoof om de Nederlandse taal te leren. ,,Dat kan hier veel directer”, aldus Alhajji, die onder meer de Armeense komkommer bij Den Hoof introduceerde.

Mensen met een kleine beurs krijgen groentepakketten van de stichting. Maar Den Hoof is meer dan alleen een moestuin. Er zijn ook andere initiatieven. ,,Ik ga regelmatig op pad met iemand die dat niet meer alleen kan. Dan pikken we bijvoorbeeld een terrasje om even uit de dagelijkse sleur te komen”, vertelt vrijwilligster José Hellings.

Het overleg met de gemeente Cranendonck wordt deze maand vervolgd. Vos: ,,We hopen dat ze ons burgerinitiatief kan helpen, anders zijn wij genoodzaakt de stekker uit het project te trekken. We zien het niet zitten om onze mensen opnieuw de onzekerheid in te duwen.”