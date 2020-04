De klus aan de Stationsstraat in Maarheeze vordert gestaag

,,Het schiet nu echt flink op. We hebben in februari last gehad van de regen: we kregen het water nauwelijks weggepompt”, zegt Jeroen van Berkel, hoofduitvoerder namens aannemingsbedrijf Den Ouden. Ook nu is er sprake van een kleine tegenvaller: in het deel van de Stationsstraat tussen de Smits van Oyenlaan en de Sterkselseweg is bodemverontreiniging door zinkassen aangetroffen. ,,Dat wordt nu verwijderd en dat levert verder geen vertraging op”, aldus Van Berkel. Dat komt wellicht ook omdat er in drie ploegen gewerkt wordt. De eerste ploeg doet het graafwerk en legt het riool aan. Een dubbel riool: een buis voor de afvoer van het hemelwater en een buis waar de woningen op aangesloten zijn. De tweede ploeg zorgt voor de huisaansluitingen en de derde ploeg maakt de weg weer zodanig in orde dat de stratenmaker zijn werk kan doen. Zo schuift het werk steeds stukje bij beetje door.